Debate anima tarde em escola de Chaves

A convite da professora, Sara, do 4º ano, está como um peixe na água a desempenhar funções de moderadora. As perguntas estão registadas num papel porque o trabalho foi levado a sério e não tardou a apresentar as colegas, também elas do 4º ano, e as obras escolhidas. Lea vai defender o ‘Elefante Cor de Rosa’, de Luísa Dacosta; Lara escolheu ‘A Menina do Mar’, de Sophia de Mello Breyner; e ‘O Beijo da Palavrinha’, de Mia Couto, está entregue à Filipa.

Prepararam-se a preceito. «Não queremos desiludir os nossos colegas. Como é a primeira vez que participamos numa campanha, é um momento especial», afirmam as raparigas. Lea teve ajuda da sua mãe, que fazia de público. Lara e Filipa treinaram bastante, tanto em casa como na sala de aulas, e Sara esforçou-se por conhecer palavras novas para não ter um discurso repetitivo. Cada uma delas fez o resumo da história do seu livro.

«Aconselho-vos a todos a ler, pelo menos um pouco todos os dias», diz Sara à plateia quando termina a sua apresentação. «Então, não querem saber nada acerca do ‘Elefante Cor de Rosa’? E sobre ‘O Beijo da Palavrinha’?»

LUCILIA MONTEIRO

Empenhada em conseguir ter uma assistência participativa, Sara não desiste. «O 3º ano não quis fazer campanha por vergonha e isso é mau porque eles deviam enfrentar os seus medos», defende. «É mais difícil fazer apresentações para meninos da nossa idade. Os mais pequenos não assustam tanto.» E as perguntas não tardam a aparecer.

Orgulhosas pelo trabalho desenvolvido, alunas e moderadora destacam este projeto como sendo divertido e colaborativo, pois permitiu-lhes conhecer novos livros e fazer amigos.

LUCILIA MONTEIRO