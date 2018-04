Brincar ao faz-de-conta

Inês faz de conta que é Luísa Ducla Soares, autora do livro ‘Poemas da Mentira e da Verdade’, e Mariana veste a pele da jornalista. Estamos no auditório da Escola Básica Manuel António Pina, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia. O cenário completa-se com a presença de Catarina, de Eunice e de Vânia, que se apresentam como fãs da autora e aproveitam o momento para pedir autógrafos e declamar alguns textos. Estudaram a escritora e, numa pequena encenação, traçam as principais características da sua obra, do seu público e da sua inspiração.

Lucilia Monteiro

As maiores dificuldades que encontraram foi na organização do trabalho de grupo. «Tivemos uma experiência única e aprendemos com os nossos erros. Aprendemos a trabalhar em grupo e a reconhecer a importância do apoio dos colegas», referem as alunas antes do início da ‘entrevista’. «Mas também tivemos momentos divertidos, quando circulamos com os cartazes a fazer campanha!» Dizem que «Miúdos a Votos» é uma ‘espécie de eleição presidencial’.

Além da iniciativa desenvolvida pelo 4.º ano, o 2.º ano apresentou um teatro de fantoches, com adaptação da obra ‘A Girafa que Comia Estrelas’, de José Eduardo Agualusa. Santiago, Bruno, Tomás, Beatriz, Matilde, Vasco, Martim e Maria subiram ao palco enquanto o resto da turma os apoiava na plateia. E não se baralham na hora de selecionar os melhores momentos. «Fizemos tudo em conjunto. E gostamos muito de pintar as figuras», afirmam, quase em coro.

Felizes e ansiosos, sabem que vão a votos, pela primeira vez, no dia 23 de Abril. Quando questionados acerca do processo eleitoral não hesitam: «Então, o livro que tiver mais votos, ganha!».

Numa outra escola de Oliveira do Douro, a Básica do Outeiro, os alunos fizeram uma representação de «A Fada Oriana».