«Miúdos a Votos»: temos vencedores!

Durante uma grande cerimónia que decorreu na Escola Secundária Vergílio Ferreira, em Lisboa, e que contou com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, do secretário de Estado da Educação, João Costa, e dos escritores António Torrado, Pedro Seromenho, David Machado e Luísa Ducla Soares, foram divulgados os vencedores de cada ciclo de «Miúdos a Votos».

«Quais os livros mais fixes?» contou com os votos de alunos de 308 escolas de todo o país. A iniciativa da VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares, apoiada pela Comissão Nacional de Eleições, a Portada, o Plano Nacional de Leitura, a Direção Geral da Educação e a Rádio Miúdos, pretende criar e cimentar hábitos de leitura e promover a cidadania.

Durante a cerimónia, apresentada por estudantes de Seia e de Sesimbra, alunos de 18 escolas apresentaram trabalhos realizados durante a campanha eleitoral e, entre atuações e discursos, foram revelados os vencedores. Os alunos do 1.º ciclo elegeram o clássico O Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry, como o livro mais fixe (7,2% dos votos); em segundo lugar, Porque é que os Animais não Conduzem?, de Pedro Seromenho (6,8%); e O Tubarão na Banheira, de David Machado, foi o terceiro candidato eleito (6,4 por cento).

No 2.º ciclo, os autores britânicos dominaram as escolhas. Avozinha Gângster, do autor e também comediante David Walliams, venceu a eleição, com 2 418 votos. Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J. K. Rowling (996 votos), alcançou o segundo lugar e O Principezinho cimentou a sua reputação como clássico intemporal, desta vez conquistando o terceiro lugar.

Já no terceiro ciclo, foram as obras inspiradas em histórias reais que reuniram mais votos. A Culpa é das Estrelas, de John Green, reuniu o maior número de votos (13.1% dos votos). Em segundo e terceiro lugar, ficaram colocados os candidatos O Diário de Anne Frank (8,4%) e O Rapaz do Pijama às Riscas (7,7%), respetivamente. Duas histórias cuja ação decorre durante a II Guerra Mundial e que retratam a perseguição nazi aos judeus.

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, congratulou a comunidade escolar pela adesão ao projeto que une a importância de votar à leitura. «Hoje foi um dia de festa», disse. «Esta iniciativa da VISÃO Júnior e da RBE conseguiu trocar os votos por miúdos e fazer com que as crianças e os jovens entendam verdadeiramente o processo democrático, desde a constituição de listas até ao próprio processo de votação, inclusivé a importância das coligações e das cedências. Foi interessante como se conseguiu associar esse entendimento democrático à leitura», afirmou.

Em entrevista à Rádio Miúdos, e respondendo a um grupo de repórteres convidados, alunos da Escola D. Domingos Jardo, de Sintra, o Secretário de Estado da Educação, João Costa, falou sobre os seus hábitos de leitura. «Quando era miúdo lia a noite toda e agora ainda sou aquilo a que as pessoas chamam um leitor compulsivo. Mesmo que esteja muito cansado, gosto de ler pelo menos durante uma hora antes de me deitar, e tem que ser ficção, para o meu cérebro viajar para outros lugares», contou aos seus entrevistadores.

Sobre os vencedores, João Costa revelou a sua preferência pelo O Tubarão na Banheira. Já Tiago Brandão Rodrigues não quis revelar o seu favorito. «A leitura de um dos livros não é melhor do que a leitura de outro livro. Todos os livros têm o seu tempo, o seu espaço, apelam a diferentes estados de espírito. Só posso dizer que livros como O Principezinho são fascinantes, porque são transversais e têm uma mensagem de paz, de solidariedade e até de democracia», concluiu.