Ouve os tempos de antena que passaram na Rádio!

Alunos de todo o País participaram na campanha eleitoral de «Miúdos a Votos» e muitos produziram tempos de antena que foram transmitidos pela Rádio Míudos, entre 1 e 15 de março

Durante a campanha eleitoral de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?», uma iniciativa da VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares, alunos de todo o País produziram tempos de antena áudio, em defesa dos seus candidatos favoritos, que foram depois transmitidos pela Rádio Miúdos.

Tempos de antena são períodos de tempo dados, na rádio e na televisão, às pessoas ou partidos que concorrem a umas eleições políticas. Durante estes espaços de tempo os candidatos podem expressar as suas ideias e valores, ou seja, dão a conhecer quem são aos eleitores.

A lei diz que todos os candidatos têm direito a usar o mesmo tempo, por uma questão de igualdade e para que todos tenham as mesmas oportunidades. Mesmo que o candidato não queira usar esse tempo, as rádios e as televisões têm de lho conceder, na mesma, e quando o candidato não entrega um programa para ir para o ar as estações passam música.

Ouve aqui os tempos de antena dos alunos transmitidos pela Rádio Miúdos:

