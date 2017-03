Votação na EB 2,3 Dr. Nun' Álvares

No dia 17 de março os alunos da EB 2,3 Dr. Nun' Álvares, na Arrentela, Seixal fizeram valer o seu voto naquele que consideram ser o livro mais fixe

Alunos do 2.º e do 3.º ciclo, na EB 2,3 Dr. Nun' Álvares, na Arrentela, no Seixal foram à biblioteca, no dia 17 de março, votar no livro que mais gostaram de ler.

Os resultados desta eleição literária a nível nacional serão divulgados no dia 20 de abril.