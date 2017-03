Em Vale Milhaços a campanha debate-se em duas frentes - "Harry Potter" Vs "O Recruta"

Cartazes, comícios, debates e até uma votação simulada. Há de tudo na Escola Básica de Vale Milhaços, em Almada, para levar à vitória um dos dois grandes candidatos: "Harry Potter e a Pedra Filosofal" e "O Recruta"

A VISÃO Júnior viajou até Vale Milhaços, em Almada para perceber como está a correr a campanha "Miúdos a Votos" dos alunos do terceiro ciclo na Escola Básica de Vale Milhaços.

O Clube de Leitura da Escola, conduzido pela Professora Valentina Pereira, abraçou o projeto e os alunos têm feito muitas atividades: Cartazes, debates, comícios, publicações no blogue e nas redes sociais da escola. No dia 24 de fevereiro fizeram "a noite na biblioteca": uma noite inteira passada na biblioteca da escola que deu para cada uma das "equipas" apresentar os seus cartazes num comício e para fazer um debate que opôs os dois livros escolhidos, ambos de autores britânicos - "O Recruta" (o primeiro livro da primeira série da Cherub), de Robert Muchamore e o "Harry Potter e a Pedra filosofal" (o primeiro da série "Harry Potter", com sete livros) de J. K. Rowling. A noite na biblioteca culminou com a simulação de uma votação, que foi ganha pelo "Harry Potter" mas apenas por dois pontos de diferença e prolongou-se, noite dentro, com jogos e diversões.

Na passada sexta-feira (dia 10) à tarde, os alunos voltaram a reproduzir o comicio e o debate que tinham preparado, com uma audiência atenta e cheia de perguntas que os viu chegar, de cartazes em punho e vestidos a rigor - o grupo do "O Recruta" com camuflados e uma entrada em marcha acopmpanhada dos gritos "Votem no... Recruta!, Votem no... Recruta!" e o grupo do "Harry Potter" com t-shirts de Hogwarts, óculos redondos, como os do Harry, e varinhas mágicas ao alto enquanto entravam a gritar "Harry... Potter, Harry... Potter".

Segue-se o debate que começou com a apresentação dos livros, ambos sobre jovens rapazes com famílias problemáticas e que tiveram uma infância complicada. Mas os dois protagonistas são também heróis que superaram as adversidades. Os cenários destes livros são ambos em escolas (a Cherub e Hogwarts) que os alunos exploram para discutir e provar qual é a melhor e qual passa melhores ensinamentos. Usam ainda os prémios e os números de cópias que cada obra alcançou para fazerem com que a sua favorita se destaque.

Questionados sobre os pontos mais positivos e negativos dos livros, a esquipa que defende o "Harry Potter" diz: "o único ponto negativo é acabar rápido. E o mais positivo é o facto de nos fazer sonhar", enquanto a equipa que defende "O Recruta" diz: "não encontrámos pontos negativos mas o ponto mais positivo está na capacidade de o personagem seguir sempre em frente e superar" e, no final, a audiência aplaude a destreza dos argumentos.

"Achamos que os alunos devem votar no nosso livro porque uma parte da nossa vida é sempre criança e podemos estar num buraco escuro mas se formos às nossas memórias conseguimos encontrar uma luz que nos guie à saída do túnel. Além disso o livro tem a parte da realidade e da fantasia, que fazem ambas parte da vida", disse a "Team Harry" e "Votem no "O Recruta" porque nos temos que ir pelos factos e pela realidade, não pela fantasia. Temos de ser originais e este personagem, como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, superou mas venceu", defendeu o "grupo Cherub" .

Por fim, se tivessem que escolher uma palavra para descrever "O Recruta", os seus fãs escolheriam "motivação", enquanto os fãs do "Harry Potter" escolheram a palavra "inigualável".

O debate não teve vencedores nem vencidos mas foi muito renhido e usou argumentos de alto nível para convencer a audiência. Seja qual for o grande vencedor, certo é que a Escola está empenhada e envolvida e que os alunos vão aderir em massa à votação de dia 17, já nesta sexta-feira.

E tu? vais mesmo querer ficar de fora?