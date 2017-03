Conhece os motivos que levam os alunos da Escola Básica de Vale Milhaços a preferir o "Harry Potter" e "O Recruta" 

ABC! A Adriana, a Bárbara e a Catarina formam o início do abecedário da literatura. São três das mais ferrenhas defensoras dos seus livros favoritos. Têm feito de tudo para levar o livro «Harry Potter e a Pedra Filosofal» e o livro «O Recruta» à vitória da campanha «Miúdos a Votos». A VISÃO Júnior falou com elas

Na escola Básica de Vale Milhaços a campanha «Miúdos a Votos», dinamizada pelos alunos do Clube de Leitura, está ao rubro (linkar). Tem gerado cartazes, debates, comícios e muitas atividades amigas da leitura, fruto do trabalho dos alunos que fazem o que estiver ao seu alcance para levar à vitória as suas obras de eleição.

Os livros favoritos destes alunos são ambos de autores britânicos - O Recruta, de Robert Muchamore é ferozmente defendido pela Adriana Andrade (8ºE), e o Harry Potter e a Pedra filosofal de J. K. Rowling apoiado com afinco pela Catarina Micaelo e da Bárbara Santos (9ºA).

Elas foram três das protagonistas do comício e do debate que colocou frente a frente estas duas obras potencialmente vencedoras e responderam às perguntas da VISÃO Júnior, onde explicam as suas escolhas.

Quando questionadas sobre esta campanha, as três disseram ainda estar a adorar a experiência. «Nós já somos um bocado conhecidas como as "nerd geeks" que adoram ler do grupo», dizem a Catarina e a Adriana mas a Bárbara, que não era muito de ler, foi incentivada pela campanha, e pela magia da história do O Recruta. «É mesmo um livro que incentiva e nos deixa agarrados», diz.

A Adriana Andrade, do 8ºE, tem 14 anos e é uma super fã do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal

Porque é que escolheste o Harry Potter e a Pedra Filosofal?

Foi dos primeiros livros, sem imagens, que eu li. É dos meus livros favoritos (de toda a saga) e foi por causa do Harry Potter que passei para outro género de livros

Dirias que te identificas com este jovem?

Sim. Apesar de ser um mundo totalmente diferente, acho que traz problemas da vida real de forma implícita e identifico-me com alguns deles.

E é bom entrar no mundo da fantasia de Hary Potter?

Sim, ler ajuda-me a sair da vida real. E é bom para esquecer um bocadinho os problemas e, durante aquele tempo, só me divertir a ler.

O que é que tens feito para a campanha?

Fiz alguns cartazes, o debate e o comício da Noite na Biblioteca (um projeto dinamizado pela biblioteca escolar). Além de todas as pesquisas e da campanha que temos sempre feito, eu e o meu grupo.

E o que é melhor na saga? O livro ou o filme?

Eu gosto mais de ler sempre. Mas por acaso no filme do Harry Potter e a Pedra Filosofal a adaptação está muito muito bem feita, que eu note só falta uma cena e tem pouca importância.

Tens outros livros favoritos?

Gostei muito do A Cada Dia de David Levitan. Uma história sobre a letra A que não tem corpo e experimenta diferentes vidas até um dia entrar no corpo de um menino que é o Justin e se apaixonar pela namorada dele, que ele não tratava como devia.

Tens algum slogan de campanha ou alguma frase final que queiras deixar?

Não preciso de slogan porque o livro fala por si. Mas quero só dizer que o Harry Potter é melhor do que O Recruta.

Catarina Micaelo, mais conhecida por Micas é aluna do 9º A e tem 14 anos. Ela e a colega Bárbara Santos, também de 14 anos e do 9º A, defendem o livro O Recruta com unhas e dentes

O vosso livro favorito é O Recruta de Robert Muchamore. Porquê?

Porque explora a história de um rapaz, o Jeffrey, que sofria bullying e é uma história de superação. Depois de ter tido muitos problemas na escola foi para uma instituição - a Cherub - através da qual fez várias missões. Gostei do livro e escolhi-o porque ele tem mais ou menos a minha idade e é fácil identificarmo-nos.

E é fácil de ler?

Sim, muito fácil e o livro tem uma onda muito fixe.

Vocês são sensíveis a este tipo de causas (relacionadas com o bullying) na vida real?

Sim, muito. Há muitos miúdos a sofrer de bullying e este livro é inspirador.

Acham que os livros devem falar destes problemas?

Sim, e o bom do livro é que ele é um herói e supera tudo.

E qual é que foi o episódio mais impressionante do livro?

Catarina Micaelo: O segundo teste do Jeffrey, o protagonista, para entrar na Cherub, quando é obrigado a matar uma galinha com uma caneta.

Bárbara Santos: Sim, concordo com esse momento. E é preciso dizer que o livro também tem partes de humor e isso é bom para incentivar a leitura. Eu não conheço ninguém que tenha lido e não tenha gostado.

O que têm feito para a campanha?

Temos falado uns com os outros, fizemos cartazes, fizemos também um debate e um comício durante a noite na biblioteca. E depois fizemos uma simulação da votação. E foi muito renhido porque o Harry Potter ganhou só por dois votos. Isto para nós é fantástico porque o Harry Potter é muito mais conhecido e conseguimos convencer algumas pessoas que nunca tinham lido o livro e que nem sabiam que existia.

E estão confiantes para esta eleição de dia 17?

Sim, sabemos que é difícil mas temos muita energia e sabemos que o livro é muito cativante.

E que outros livros leram que vos cativaram também?

Catarina Micaelo: Gostei do "Teme", o segundo livro da trilogia "Caçadora de Sonhos", de Lisa McMann. Mas eu gosto muito de ler, com 12 anos já lia Saramago.

Bárbara Santos: Eu não sou tanto de ler mas li e gostei também muito do "Os filhos da droga" de Christiane F, muito cativante.

Que palavras finais gostariam de deixar aos meninos que ainda não decidiram em quem vão votar?

Votem no "O Recruta" que é o melhor.