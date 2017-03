Uma gaivota, um gato e dois bananas!

Duas turmas do 6º ano estão em campanha eleitoral na Escola Básica Serra da Gardunha, Fundão

Na Escola Básica Serra da Gardunha, no Fundão, os alunos do 6.ºB e do 6.ºE estão a apoiar três candidatos eleitorais: História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar, O Diário de um Banana: O Rodrick é Terrível (Vol.2) e O Diário de um Banana: Um Dia de Cão (Vol.4).

Além de cartazes, os alunos também produziram vídeos e podcasts.