Entre um gigante e uma flor na Escola Básica nº1 de Condeixa-a-Nova

Em Condeixa-a-Nova, os alunos da Escola Básica n.º1 estão a apoiar os livros «O Gigante Egoísta», de Oscar Wilde e «A Maior Flor do Mundo», de José Saramago

José Caria

Na Escola Básica n-º1, em Condeixa-a-Nova, Matilde, do 3.º/4ºC está a apoiar o livro O Gigante Egoísta e Joana, do 4.ºA, está em campanha eleitoral pelo título A Maior Flor do Mundo.

Durante uma sessão de esclarecimento, na biblioteca da escola, as alunas fizeram ouvir as suas vozes.

Joana é a primeira a enfrentar os colegas e relata o conto de um menino que fez de tudo para ajudar uma flor que estava a morrer. «Gosto de muitos livros, mas este é o melhor de todos. Aprendemos a ser solidários». Após o discurso eleitoral os colegas do 4.ºA, juntam-se a Joana e o som familiar da música «We Will Rock You», dos Queen, assume de um momento para o outro uma nova mensagem. «Lê o nosso livro, ele é o melhor… Podes ser como o herói, melhor história não há», cantam e batem com os pés no chão.

Os aplausos não intimidam Matilde, que após o mini concerto toma a dianteira da sala e narra aos colegas uma história de um gigante que inicialmente não queria partilhar com ninguém o seu bonito jardim. «É uma história emocionante. Feliz e triste. No final, aprendes uma lição muito importante: não devemos ser egoístas, devemos partilhar», afirma Matilde. Ao apelo de Matilde, juntam-se os colegas de turma do 3.º/4.ºC. Três, dois, um… Começa uma nova cantoria e ouvem-se «As Pombinhas da Catrina». Só que não. A turma compôs um poema, que resolveu transformar em melodia, substituindo novamente os versos familiares da música infantil: «a primavera apareceu o jardim ficou florido, as crianças já sorriem e o gigante é amigo», junta-se à voz afinada de Matilde o coro dos colegas.

A sessão termina com os alunos a apelarem ao voto no dia 17 de março e a gritarem os lemas da escola: «ler, ler, ler!» e «votar, votar, votar!»

