Porque gostamos de ler!

O 5.ºH, da EB 2,3 Dr. António Chora Barroso, em Riachos, Torres Novas organizou uma sessão de esclarecimento, na biblioteca, para os colegas

Na Escola EB 2,3 Dr. António Chora, em Torres Novas, o bar está decorado com cartazes e ecoam gritos de campanha.

Divididos por sete bancas, alunos oferecem bolos, pipocas, marcadores, porta-chaves e… argumentos para os colegas mais indecisos que ainda não sabem em qual livro vão votar.

Acabado o intervalo, os alunos do 5.ºH realizam uma sessão de esclarecimento na biblioteca, para o 6.º ano.

O Estranhão é a escolha do Gustavo e do Gonçalo. «É sobre um rapaz sobre um rapaz de 11 anos muito inteligente, mas que para sobreviver à vida na escola faz de conta que não é mesmo nada inteligente», explicam.

Débora, Sílvia, Salomé e Catarina apelam aos colegas que votem na Fada Oriana. «É um livro criativo, mágico e encantador, que fala na importância de cumprir promessas», defendem apaixonadamente as alunas.

Mas para um outro grupo de alunos não há livro com melhor mensagem do que A História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar. «Aborda o problema da poluição. Também ensina a ajudarmo-nos uns aos outros, porque para ensinar a gaivota a voar, o gato pediu ajuda aos amigos e até a um humano», afirmam Hugo, Júlia, Rita e Mariana.

