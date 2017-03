Leituras no Conservatório de Música do Porto

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

A Fada Oriana, O Segredo do Rio, Contos de Grimm, O Diário de um Banana (Vol.1), A Menina do Mar, O Principezinho e O Beijo da Palavrinha são os livos candidatos em «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?» que os alunos do Conservatório de Música do Porto estão a apoiar.

As várias turmas que estão a participar já produziram desenhos, cartazes e autocolantes. Os alunos também têm aproveitado para ler alguns dos livros que não conheciam e que constam das listas eleitorais.