A magia dos livros

Na Escola Secundária José Afonso, no Seixal, enquanto Beatriz, do 8.ºB, defende o título A Rapariga que Roubava Livros, a colega de turma Maria é fã do candidato Harry Potter e a Pedra Filosofal

Liliana Lopes Monteiro (texto) e José Caria (fotos)