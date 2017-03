Torcendo pel'«O Diário de um Banana»

E tu? Deixas-te levar pelas trapalhadas do miúdo mais banana da história dos bananas?

A azáfama eleitoral está oficialmente instalada na Escola Básica do Pinheiral, em Caldas das Taipas, Guimarães. O livro mais recente da série que dá vida às histórias de Greg Heffley - O Diário de um Banana - Tudo ou Nada, da autoria de Jeff Kinney, é o grande favorito dos alunos do 3.º ano. A campanha eleitoral de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?» faz-se de muitas formas e esta turma decidiu "atacar em todas as frentes": com cartazes, desenhos, marcadores de livros e porta-chaves. Tanto a página de Facebook da Escola como a da Biblioteca escola têm sido usados para mostrar esta campanha.

Por este andar, bananas vão ser mesmo os que se esquecerem de ir às urnas votar no livro que apoiam, no dia 17...