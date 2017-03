Ovar vai a votos

Em que votarão os alunos do Agrupamento de Escolas de Ovar?

No Agrupamento de Escolas de Ovar, os alunos são todos democráticos - cada um tem a sua preferência e todos se entendem.

A Fada Oriana, segundo conto infantil de Sophia de Mello Breyner Andresen, escrito em 1958, A Maior Flor do Mundo, que José Saramago publicou três anos depois de ganhar o prémio Nobel da Literatura, e Diário de Um Banana são alguns dos livros preferidos dos alunos destas escolas.

Para a campanha eleitoral de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?», os estudantes jogaram muita criativade e usaram todas as cartas de que dispunham: cores, materiais, slogans.

O calendário é preenchido em Ovar com um debate sobre os livros no dia 14 e um comício no dia 15, a encerrar o período de campanha eleitoral.