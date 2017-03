No Colégio Campo de Flores há quatro títulos favoritos!

Os alunos de um colégio particular no Lazarim, Almada, imaginam cartazes, realizam sessões de esclarecimento, compõem canções... e muito mais! Tudo em defesa dos livros mais fixes

No Colégio Campo de Flores, no Lazarim, concelho de Almada, quatro grupos de alunos estão a fazer cartazes, a organizar sessões de esclarecimento, concursos e sessões de autógrafos em defesa dos livros que mais gostaram de ler, no âmbito da campanha eleitoral «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?».

Leonor Mirco, Gabriela Pipas, Rita Carias e Maria Coisinha, alunas do 5.ºA, decidiram fazer campanha eleitoral em cantiga, munidas de uma pandeireta e de um triângulo. Cantaram em verso: «Rosa, Minha Irmã Rosa é um livro muito interessante/ há quem diga que também fascinante!». São fãs da escritora Alice Vieira e deste livro em particular: «É sobre a amizade entre irmãs e como unidas conseguem superar todos os obstáculos», dizem.

O Dragão foi a escolha da Matilde Nogueira, do 5.ºB, da Sara Lacerda, do 6.ºD, e da Diana Veiga e da Maíra Ferreira, do 5.ºA. Segundo as alunas é um livro divertido, e com uma mensagem: «Lá porque o dragão é um animal que parece feroz, não quer dizer que seja realmente mau. Não podemos julgar ninguém apenas pela aparência - e ter um amigo é um achado inestimável.»

No entanto,segundo o terceiro «partido», não há história igual à do Harry Potter e a Pedra Filosofal. «Aventura, ficção, magia e personagens fixes, tem tudo!» afirmam Madalena Silva, do 5.ºC, Allison Wilkinson, do 5.ºD, Joana Meira e Sara Dionísio, do 6.ºA. As quatro colegas convenceram ainda Tiago Chinita, do 6.ºA, a mascarar-se de Harry Potter e a participar numa sessão de autógrafos, destinada a convencer os eleitores mais indecisos.

Depois foi a vez dos rapazes, um grupo de três alunos unidos pelo seu livro favorito, Avozinha Gangster. Simão Azevedo, do 5.ºD, Martim Coelho e Lucas Casimiro, ambos do 5.ºC, explicam «é um livro muito engraçado, mas tem uma moral: o neto da avozinha gangster não acha muita piada à avó ser uma ladra, mas apoia-a na mesma porque percebe que a família é o mais importante que temos».

Já sabes em qual livro vais votar? No dia 17 de março há eleições nas escolas de todo o país!

