Há muitos livros favoritos na EB 2,3 de Aranguez

O Cavaleiro da Dinamarca, O Principezinho, A Viúva e o Papagaio, o Ulisses, O Dragão, As Gémeas no Colégio de Santa Clara (Vol. 1) e A Maior Flor do Mundo, são os livros escolhidos pelos alunos de EB 2,3 de Aranguez, em Setúbal. Concordas com estas escolhas?

Liliana Lopes Monteiro (texto) e Mário João (fotos)