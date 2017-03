Comício em pleno recreio!

Os alunos do 1.º ciclo da Cooperativa de Ensino de Benfica (CEBE), em Lisboa, aproveitaram um dia de sol e realizaram um comício para os colegas, no recreio

Na CEBE, em Lisboa, Inês, aluna do 2.ºano, aprendeu muito com o livro A Menina Gotinha de Água. «Ensina-nos como funciona o ciclo da água», diz corajosamente ao microfone para os colegas. É a primeira a discursar.

O grande comício eleitoral de «Miúdos a Votos: quais os livros preferidos?», que se realiza no recreio, conta com a presença de toda a escola e com a participação de turmas do 2.º, do 3.º e do 4.º anos.

«O Elefante Cor-de-Rosa é muito giro, fala sobre o poder da amizade e da solidariedade», argumentam as alunas Maria e Inês, do 2.º ano, sobre o seu livro favorito.

Mas para Diogo A Girafa que Comia Estrelas supera qualquer livro apresentado. «É uma heroína! Então a girafa fez com que chovesse na savana!», defende, seguro da sua escolha.

Os alunos do 3.º ano não perdem tempo e correm para o microfone, de cartazes em punho. Gonçalo toma a palavra e desafia: «O Tubarão na Banheira é que é, então o tubarão está dentro de uma banheira!? É preciso uma grande imaginação e é por isso que este livro é tão divertido!

Para fechar a animada sessão, os alunos do 4.º ano chegam-se à frente de guitarras em punho e vozes afinadas. «Ser egoísta não é bom,/ porque ficas sozinho e não tens amigos. / De que serve teres um jardim,/ se não tens ninguém que lá brinque?», cantam os apoiantes do Gigante Egoísta. Os defensores da Maior Flor do Mundo não se atrapalham: «A nossa flor é a maior e o nosso livro é o melhor!»