Escola Secundária do Entroncamento dividida entre um fantasma, um cavaleiro e cidades... feitas de papel!

O Fantasma de Canterville, Cidades de Papel e O Cavaleiro da Dinamarca, são os livros preferidos da Escola Secundária com 3.ºciclo do Entroncamento

Na Escola Secundária com 3.ºciclo do Entrocamento os alunos partilham a paixão de ler e de descobrir novos livros.

Numa primeira fase, João Pestana, do 8.ºA, apresentou como candidato às eleições um livro que acabou por não ser seleccionado. Mas, leu O Fantasma de Canterville e como gosta muito de histórias de assustar e sobrenaturais, resolveu fazer campanha por este livro, que segundo o aluno «É demais! Transporta-nos para outro mundo!».

Na escola, nos corredores e nos diferentes pavilhões, a visão de quem por lá caminha é invadida pelos muitos cartazes eleitorais afixados nas paredes. Porém, foi na biblioteca que decorreu o debate no qual participaram João e as colegas Maria Inês Almeida, do 8.ºF, que faz campanha pelo título Cidades de Papel e Constança Oliveira que defende o livro O Cavaleiro da Dinamarca.

Depois dos discursos de campanha, ainda houve tempo para um concerto! Constança escreveu um poema a apoiar o seu livro e o professor José Paulo, com os alunos do grupo de canto e de guitarra do agrupamento, cantaram e encantaram o público com a história de amor de Vanina e Guidobaldo.

Como está a decorrer a campanha eleitoral na tua escola?