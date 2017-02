Campanha de «Miúdos a Votos»chega à rádio

A campanha eleitoral de «Miúdos a Votos» é mesmo uma campanha: tem tempos de antena na rádio e tudo! Serão transmitidos entre 1 e 15 de março pela Rádio Miúdos

Tal como acontece com as campanhas eleitorais políticas, a campanha de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?»,uma iniciativa da VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares, vai também ter tempos de antena.

Tempos de antena são períodos de tempo dados, na rádio e na televisão, às pessoas ou partidos que concorrem a umas eleições. A ideia é que possam expressar as suas ideias e fazerem-se ouvir. A lei diz que todos os candidatos têm direito a usar o mesmo tempo, para que estejam assim numa situação de igualdade e ninguém seja beneficiado. Se o candidato não quiser usar esse tempo, as rádios e as televisões têm de lho conceder, na mesma, e quando o candidato não entrega um programa para ir para o ar as estações passam música.

Os tempos de antena de «Miúdos a Votos» vão ser transmitidos pela Rádio Miúdos (a única rádio online em português feita por miúdos, que podes ouvir através da internet, em www.radiomiudos.pt), entre 1 e 15 de março, durante o mesmo número de dias das campanhas eleitorais políticas, 14 dias. As transmissões serão feitas três vezes por dia, às 9h45, 15h45 e às 20h15.

Os tempos de antena serão feitos por escolas que a eles se propuseram - mas como cada candidato (neste caso, cada livro) só pode ter direito a um tempo de antena, há vários podcasts que ficam fora dos tempos de antena mas ficarão disponíveis aqui, no site da VISÃO Júnior, juntamente com os que forem transmitidos 'oficialmente'. Cada tempo de antena tem obrigatoriamente, no máximo, um minuto e meio de duração.

Segue o calendário dos tempos de antena transmitidos nos primeiros cinco dias:

Quarta-feira, 1 de março

A12 O Elefante Cor-de-Rosa Centro Esc. Alameda- Peso da Régua A14 O Gigante Egoísta EB Cova Piedade 1 B07 O Diário de um Banana: A última gota (Vol. 3) EB Tamel - Barcelos B30/C28 Robinson Crusoé EB 2,3 Guilherme Correia Carvalho - Seia C09 Cidades de Papel ES 3º ciclo Entroncamento

Quinta-feira, 2 de março

A13/B14/C14 A Fada Oriana EB Ferreira Lapa - Satão B01 A Árvore EB 1,2,3 Vila Pouca Aguiar B26 O Principe Nabo EB Tamel - Barcelos A16/B20 A Maior Flor do Mundo Centro Escolar Alagoas - Peso da Régua B17/C18 Harry Potter e a Pedra Filosofal EB 2,3 Guilherme Correia Carvalho - Seia

Sexta-feira, 3 de março

B10 O Diário de um Banana: Ora bolas! (Vol. 8) EB Tamel* - Barcelos B24 Os Piratas - teatro EB 1,2,3 Vila Pouca Aguiar* B13 O Estranhão (Vol.1) EB Afonso Paiva* - Castelo Branco B15/C16 As gémeas no Colégio de Santa Clara (Vol. 1) EB Vilarinho Bairro* A24/B27/C26 O Principezinho EBD.Domingos Jardo* - Cacém

Sábado, 4 de março

B22 Missão Impossível EB Tamel - Barcelos A09/B06/C12 O Diário de um Banana (Vol. 1) Escola Básica de S. Miguel do Milharado (Mafra) B19/C22 História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar Agrup. Dr. Vieira de Carvalho - Maia C31 Vanessa Vai à Luta EB Penafiel Sul A11/B11 O Diário de um Banana: Um Dia de Cão (Vol. 4) Centro Esc. Alameda- Peso Régua

Domingo, 5 de março