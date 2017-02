«Lê pelo simples prazer de ler», dizem os alunos da Maia

Os estudantes do Agrupamento de Escolas Doutor Vieira de Carvalho, na Maia, estão a afixar cartazes pela escola e a distribuir folhetos e autocolantes por causa das eleições de 'Miúdos a Votos'

Mas afinal qual é o livro mais fixe? As opiniões dividem-se no Agrupamento de Escolas Doutor Vieira de Carvalho, na Maia. Os alunos estão a fazer cartazes, folhetos e autocolantes para convencerem os colegas e todas as escolas do país a votarem nos seus títulos favoritos. As turmas do 6.º ano apoiam os livros: As Gémeas no Colégio de Santa Clara (Vol.1), Robinson Crusoé, História de uma Gaivota e do Gato que a Ensionou a Voar e Harry Potter e a Criança Amaldiçoada.

Consulta a lista do teu ciclo, escolhe o livro que mais gostas e não te esqueças de votar no dia 17 de março!