Escola Básica Elias Garcia realiza debate

Os alunos da Escola Básica Elias Garcia organizaram um debate, durante o qual fizeram ouvir a sua voz

A turma do 8.ºA, da Escola Elias Garcia, na Sobreda, concelho de Almada, realizou um debate durante o qual estiveram em destaque os livros preferidos dos alunos.

Catarina Marques, 15 anos, apoiante do livro Cidades de Papel, foi a moderadora. Apresentou os colegas e questionou-os sobre o que mais gostavam nos livros que escolheram. Marta Conceição, 13 anos, e Margarida Azinheira, 14, defenderam A Culpa é das Estrelas, de John Greeen, um livro que «ensina a amar sem preconceitos». Sofia Reis, 14 anos, e Mariana Gonçalves, 13, apresentaram A Lua de Joana, de Maria Teresa Maia González, que, segundo as duas alunas, prepara as crianças e os jovens para a adolescência.

Já Inês Campana e Tiago Viegas, ambos de 13 anos, fizeram campanha pel'A Rapariga que Roubava Livros, de Markus Zusak,uma história «sobre a guerra e sobre ultrapassar as dificuldades que a vida nos apresenta». O Principezinho foi a escolha de Catarina Rato e de Alessandro Aguiar, ambos de 13 anos, um livro do qual gostaram muito «porque relata o modo como o mundo é visto pelas crianças».

Os alunos organizaram ainda uma sessão de cinema dedicada ao autor John Greene, autor dos livros Cidades de Papel e A Culpa é das Estrelas!