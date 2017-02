Consegues adivinhar quais são os dois livros favoritos da Secundária de Resende?

Descobre-os aqui

A Escola Secundária de Resende, em Viseu, entrou em força na campanha "Miúdos a Votos".

O alunos do 7.ºA e do 7.ºD apresentam-nos duas obras potencialmente vencedoras, que põem frente a frente duas turmas: o livro Robinson Crusoé, da autoria de Daniel Defoe, é apoiado por Adelino Magalhães, do 7.ºD, e A Lua de Joana, da autoria de Maria Teresa Maia Gonzalez, conta com o voto de Clara Pinto, do 7ºA.

A VISÃO Júnior falou com Adelino Magalhães, aluno do 7.º ano, sobre Robinson Crusoé, que contou como é que este se tornou o seu livro favorito:

Que tipo de livros gostas de ler?

Gosto muito de ler histórias de aventuras e também gosto muito de Banda Desenhada.

Por que livro vais fazer campanha?

Escolhi o Robinson Crusoé, porque é o meu livro favorito. Tem uma história muito gira: um homem que viaja num barco que se afunda e vai parar sozinho a uma ilha deserta. Ele tem de construir uma casa e ferramentas.

Quem são os teus escritores favoritos?

Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoé, António Torrado, José Saramago e Maria Teresa Maia Gonzalez.

Como planeias convencer a tua escola a votar no Robinson Crusoé?

Vou fazer cartazes e folhetos. Ainda vou falar com outros meninos da escola que também vão entrar campanha eleitoral e talvez faça algo com eles!