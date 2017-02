Até ao final... tudo pode acontecer!

No Externato Champagnat, em Lisboa, as opiniões dos alunos sobre os melhores livros dividem-se - e a criação de cartazes para a campanha eleitoral tem sido muito intensa

Há muitos alunos do Externato Champagnat, em Lisboa, envolvidos na campanha eleitoral de «Miúdos a Votos»! Tiago, Mariana, Fernando e Tomás S. são do 2ºB e estão a fazer campanha pelo livro "A Girafa que Comia Estrelas", de José Eduardo Agualusa, enquanto Rita Ruiz, do 3ºB, torce pelo livro "Aquela Nuvem e Outras", de Eugénio de Andrade. Mas já foram feitos cartazes para mais nove livros, além desses dois!