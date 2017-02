Por quem torcem os alunos de Salir?

Trincas o Monstro dos Livros ou Teatro às Três Pancadas? Os alunos da Escola Professor Sebastião Teixeira, em Salir, criaram slogans cartazes para defenderem os seus livros preferidos

Na EB Professor Sebastião Teixeira, em Salir, concelho de Loulé, os alunos do 1.ºciclo estão divididos em relação aos livros que querem que ganhem as eleições no dia 17 de março!! Enquanto uns querem que vença o Trincas o Monstro dos Livros, de Emma Yarlet,outros estão a torcer pelo livro Teatro às Três Pancadas, de António Torrado.

Para convencerem os seus colegas,os estudantes já conceberam cartazes. Vão realizar filmes de propaganda, para serem exibidos num comício, e gravar podcasts sobre os livros, defendendo as suas escolhas. E tu, já sabes em qual livro vais votar a 17 de março, em «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?»