Vídeo: fomos ao teatro na Escola Miquelina Pombo

Os alunos do 4.D da Escola Miquelina Pombo, na Sobreda, concelho de Almada, representaram a história de 'Teatro às três Pancadas', para convencerem os seus colegas que é nesse livro que devem votar em 'Miúdos a Votos'. Fomos espreitar!

Os alunos do 4.ºD da Escola Miquelina Pombo, no concelho de Almada, adoram o livro O Teatro às Três Pancadas, de António Torrado, e decidiram representar para os colegas do 3.ºE, do 3.ºF, do 4.ºE e do 4.ºF algumas passagens da obra.

Ensaiaram no corredor e na biblioteca da escola e em menos de uma semana a peça estava pronta! Sob a orientação da professora Alexandra Lopes e do jovem encenador Hugo Batoca, os alunos Diogo Teixeira, Beatriz Frazão, Catarina Lima, João Alves e Tomás Dias tornaram-se atores por uma manhã.

Nervos? "Nenhuns", disseram. Relativamente, à escolha do livro Teatro às Três Pancadas, todos concordam: "É um livro cheio de histórias giras, e ainda aprendemos muitas coisas sobre teatro e sobre a história de Portugal!"