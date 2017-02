O que gostam de ler os alunos da Guarda

Os alunos da Escola Básica do Bonfim, na Guarda, reuniram-se na biblioteca e, decididos a conquistarem os teus votos, desenharam cartazes de propaganda eleitoral muito fixes!

Na Escola do Bonfim, na Guarda, os alunos não têm dúvidas em relação aos livros que querem que ganhem as eleições no dia 17 de março! As turmas do 3.º e do 4.ºano estão em campanha eleitoral e os favoritos são: Os Poemas da Mentira e da Verdade, A Girafa que Comia Estrelas, O Gigante Egoísta e O Diário de um Banana: Um Dia de Cão (Vol. 4). Concordas com estas escolhas?