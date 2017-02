Escolas cheias de cartazes eleitorais de 'Miúdos a Votos'

Há mais de cem escolas, espalhadas por todo o país, que estão ativamente a participar na campanha eleitoral de 'Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?'. Os alunos do Agrupamento de Escolas D. Carlos I, em Sintra, escolheram ao todo nove livros, e, entre os vários materiais que produziram, destacam-se os cartazes. Vê se te deixas convencer pelos argumentos deles!

"Acreditamos que todas as pessoas deveriam ler este livro pelo menos uma vez na vida!", é o que Lucas Jesus e Catarina Santos, do Agrupamento de Escolas D. Carlos I, em Sintra, têm a dizer do livro O Diário de Anne Frank, no cartaz que criaram para a campanha eleitoral de 'Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?', uma iniciativa da VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares que vai pôr os miúdos do ensino básico a votarem, já a 17 de março, nos seus livros favoritos.

A campanha está a decorrer de forma muito ativa e participada em mais de 100 escolas espalhadas por todo o país. Ao todo, há 405 escolas inscritas neste projeto, que conta com o apoio da Comissão Nacional de Eleições, da Pordata e do Plano Nacional de Leitura e tem dois objetivos principais: promover a leitura e permitir experienciar como decorre um ato eleitoral.

No Agrupamento de Escolas D. Carlos I, em Sintra, os alunos optaram por criar cartazes para defenderem as suas ideias. Olga Chernega apela a todos os alunos de Portugal para que elegam a obra Chocolate à Chuva: "Votem no livro da minha vida! É fantástico!".

Naquela escola, como em muitas outras, os gostos dividem-se e os alunos estão a fazer propaganda por outros títulos: A Culpa é das Estrelas, A Maior Flor do Mundo, O Principezinho, O Rapaz do Pijama às Riscas, Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e o Cálice de Fogo, O Diário de um Banana: Um dia de Cão (Vol. 4) e O Diário de um Banana: O Rodrick é Terrível (Vol. 2). O Agrupamento de Escolas D. Carlos I já criou cartazes, vídeos e até um podcast.

