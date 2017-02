Escola Dr. Guilherme Correia de Carvalho: «Dá voz à tua voz»

Harry Potter e a Pedra Filosofal ou o Robinson Crusoé? Os alunos da EB2,3 Dr. Guilherme Correia de Carvalho, em Seia, criaram material de campanha muito original, como porta-chaves!

Os alunos da EB2,3 Dr. Guilherme Correia de Carvalho, em Seia, querem muito que um dos seus livros favoritos - o Harry Potter e a Pedra Filosofal e Robinson Crusoé - vença as eleições do Miúdos a Votos. Para convencerem os colegas da sua escola e as crianças e os jovens de todo o país que não há livros tão fixes quanto estes, juntaram forças e já produziram cartazes, marcadores de livros e até porta-chaves!

No dia 21 de fevereiro vão realizar um debate no auditório da escola, durante o qual os apoiantes de cada livro vão falar sobre as duas histórias e apresentar as razões pelas quais no dia 17 de março Harry Potter e a Pedra Filosofal e Robinson Crusoé deverá ser coroado o vencedor nacional.

Além disso, produziram tempos de antena de rádio, que serão emitidos brevemente.

