O Centro Escolar Alagoas já sabe em que livros vai votar

Os alunos do Centro Escolar Alagoas, no Peso da Régua, gostam muito de ler: não se cansam de fazer campanha por todos os seus livros favoritos!

Os alunos do Centro Escolar Alagoas, no Peso da Régua, produziram cartazes, desenhos, vídeos, acompanhados por frases de campanha eleitoral muito originais. "E nem numa ilha sentirás tal maravilha", dizem do livro A Girafa que Comia Estrelas! Ou "Não encontras outro igual de norte a sul em Portugal", sobre o Cuquedo.

Fazem ainda propaganda pelas obras: A Maior Flor do Mundo, O Beijo da Palavrinha e O Teatro às Três Pancadas. Será que algum destes livros irá ganhar? O Centro Escolar Alagoas espera conseguir convencer-te a votar nos livros que mais gostam!