«Miúdos a Votos» termina na Feira do Livro de Lisboa com uma grande festa

Depois de uma campanha eleitoral intensa por todo o país em que se venderam sonhos e se tentou mudar o mundo, em que o gosto pela leitura falou alto e os debates foram renhidos, os títulos candidatos em«Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?» foram a votação. Votaram mais de 59 mil alunos, de cerca de 600 escolas, o que teria dado para eleger dois deputados à Assembleia da República! Agora, falta só saber os vencedores, divididos pelo 1º, 2º e 3º ciclos.

Na próxima quarta feira,dia 30, a partir das 4 da tarde, começa a festa final desta iniciativa. Vindos de vários pontos do país, alunos de cerca de 20 escolas vêm mostrar o que fizeram para que o seu livro favorito chegasse a vencedor. O projeto cruzou cidadania e literatura e pôs os estudantes a usar as mesmas ferramentas das campanhas eleitorais a sério.

Por isso, vai ser um ambiente de campanha eleitoral que se vai viver no dia 30 na Feira do Livro de Lisboa: grupos de miúdos e miúdas vão andar pelos stands a manifestar-se pelos seus livros preferidos, munidos de cartazes e propaganda eleitoral.

Nos palcos da Praça Verde e Amarela, apresentar-se-ão pequenas peças de teatro, dramatizações, músicas e até a um telejornal pré-histórico, inspirados nos livros. Na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Rádio Renascença vai transmitir em direto, a partir das 4 da tarde, uma mesa redonda com estudantes que participaram na iniciativa.

Às 18h15, as atenções vão-se concentrar nesta mesma praça, com uma cerimónia apresentada por alunos vindos da Escola Secundária de Escariz, concelho de Arouca, e com a participação de estudantes de várias outras escolas.

A festa está aberta a todos. Estamos à tua espera!