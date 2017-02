Os livros favoritos dos alunos do Agrupamento de Eiriz-Ancede

A campanha eleitoral começou em força na escola EB2,3 de Ancede, em Baião. Os alunos dos 1.º, do 2.º e 3.º ciclos criaram cartazes a defender os livros que mais gostam

Os alunos da Escola EB2,3 de Ancede, no concelho de Baião, desenharam vários cartazes que afixaram pela escola, partilharam no Facebook, divulgaram no blogue da biblioteca escolar e também enviaram para a redação da VISÃO Júnior.

A Fada Oriana, O Gigante Egoísta, As Gémeas no Colégio de Santa Clara (Vol.1) ou o Ulisses são alguns dos livros que estes alunos acham mais fixes.