Vídeo: Vê como foi o Júnior Fest

No sábado, no Pavilhão do Conhecimento, o Júnior Fest foi um sucesso! Houve de tudo, para todos os gostos: glitter, abraços, saltos divertidos, chutos na bola, conversas sobre ambiente, leituras, música e muita, muita diversão! Vê no vídeo como foi divertido: