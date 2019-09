Monstros à solta no Júnior Fest

«Existem letras de todos os tamanhos e estilos. Umas mais arredondadas, outras mais bicudas. Com as letras formamos palavras, mas também com as letras podemos construir pequenos monstros de cartão que com o seu corpo transmitem as mais variadas mensagens. Tudo depende da forma como se apresentam e nascem das mãos de quem os cria. Podem ser simpáticos, resmungões, curiosos e tudo onde a nossa imaginação nos levar. No fim todos os participantes vão poder levar para casa o seu novo amigo ou amiga montruoso/a!»

É assim que a própria descreve o seu ateliê de expressão plástica, que vai acontecer às 11h30, na Biblioteca do Pavilhão do Conhecimento. Queres participar? Então tenta aparecer cedo, para te inscreveres!

O Júnior Fest realiza-se no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa, das 10h às 20h, no próximo sábado, 14.

A reserva para as atividades é feita no dia do evento, junto da entrada da atividade pretendida e consoante a capacidade máxima de cada espaço.

A ENTRADA NO EVENTO REQUER:

1 revista VISÃO Júnior de setembro (nº184), que vale 1 bilhete de família para 4 pessoas (adultos e/ou crianças).

A revista também está disponível na bilheteira do evento, caso a família seja composta por mais de 4 pessoas. As crianças até aos 3 anos tem entrada livre.

Traz os teus amigos e a família e vem divertir-te!

ADERE AO EVENTO NO FACEBOOK E SABE MAIS AQUI