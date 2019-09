Gostavas de ser DJ? No Júnior Fest podes experimentar

Sabes o que são graves e agudos? Ou o que são compassos de música? Sabias, ainda, que um DJ, para além de poder produzir a sua música, é também um performer? Então vem ver as tuas perguntas respondidas pelo DJ Yvu, no próximo sábado, no Júnior Fest, às 17h30.

Ele vem explicar todos os detalhes que fazem parte da performance de um DJ e vai trazer material a sério para que possas ter uma experiência em pleno e descobrir as sensações de mexer em material de som!

O Júnior Fest realiza-se no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa, das 10h às 20h, no próximo sábado, 14.

A reserva para as atividades é feita no dia do evento, junto da entrada da atividade pretendida e consoante a capacidade máxima de cada espaço.

A ENTRADA NO EVENTO REQUER:

1 revista VISÃO Júnior de setembro (nº184), que vale 1 bilhete de família para 4 pessoas (adultos e/ou crianças).

A revista também está disponível na bilheteira do evento, caso a família seja composta por mais de 4 pessoas. As crianças até aos 3 anos tem entrada livre.

Traz os teus amigos e a família e vem divertir-te!

