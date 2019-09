Ciência divertida é no Júnior Fest

Durante todo o dia 14 de setembro, no Júnior Fest, os alunos da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico de Lisboa vão provar-te que a química e a mecânica são divertidas e fazem parte do teu dia a dia, mesmo que não te apercebas.

O laboratório abre bem cedo, com as experiências de química, às 10h, e às 15h, há experiências de mecânica. Depois, às 16h e 18h os ateliês repetem. A lotação é de 20 pessoas por ateliê, por isso aparece cedo!

O Júnior Fest realiza-se no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa, das 10h às 20h, no próximo sábado, 14.

A ENTRADA NO EVENTO REQUER:

1 revista VISÃO Júnior de setembro (nº184), que vale 1 bilhete de família para 4 pessoas (adultos e/ou crianças).

A revista também está disponível na bilheteira do evento, caso a família seja composta por mais de 4 pessoas. As crianças até aos 3 anos tem entrada livre.

Traz os teus amigos e a família e vem divertir-te!

ADERE AO EVENTO NO FACEBOOK E SABE MAIS AQUI