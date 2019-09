Animais venenosos e super predadores? O Júnior Fest tem!

Pedro adora bichos! E quanto mais estranhos e assustadores, melhor, como escorpiões, cobras e outros animais que fazem proezas fantásticas que nem te passam pela cabeça.

Uns são venenosos; outros são verdadeiros super predadores e levam tudo à frente… Se és curioso e também te interessas por assuntos da natureza, vem aprender mais sobre animais fantásticos.

O Júnior Fest realiza-se no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa, das 10h às 20h, no próximo sábado, 14.

A ENTRADA NO EVENTO REQUER:

1 revista VISÃO Júnior de setembro (nº184), que vale 1 bilhete de família para 4 pessoas (adultos e/ou crianças).

A revista também está disponível na bilheteira do evento, caso a família seja composta por mais de 4 pessoas. As crianças até aos 3 anos tem entrada livre.

Traz os teus amigos e a família e vem divertir-te!

