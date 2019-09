Todas as novidades do Júnior Fest

Das 10h às 20h, há ateliês, jogos, conversas, dança e experiências científicas que vão garantir um dia em cheio para toda a família.

Os craques da bola vão poder medir a velocidade do seu remate e os amantes da natureza terão oportunidade de conhecer animais venenosos.

A apresentadora de televisão Catarina Perez vai entrar na festa, assim como os atores Francisco Garcia e Cláudia Semedo, e a aclamada escritora Luísa Ducla Soares, cujos livros os mais novos conhecem bem.

Maquilhagem, culinária, mindfulness, jogos de reciclagem e um ateliê de jornalismo são outras das muitas atividades a decorrer nos vários espaços. E para que a festa termine em grande, a cantora April Ivy sobe ao palco para um show case de arrasar!

O Júnior Fest realiza-se no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa, das 10h às 20h, no próximo sábado, 14.

A ENTRADA NO EVENTO REQUER:

1 revista VISÃO Júnior de setembro (nº184), que vale 1 bilhete de família para 4 pessoas (adultos e/ou crianças).

A revista também está disponível na bilheteira do evento, caso a família seja composta por mais de 4 pessoas. As crianças até aos 3 anos tem entrada livre.

Traz os teus amigos e a família e vem divertir-te!

ADERE AO EVENTO NO FACEBOOK E SABE MAIS AQUI