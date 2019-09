Queres saber a velocidade do teu remate? No Júnior Fest vais conseguir!

Claro que o futebol tinha que estar presente no teu festival! No exterior do Pavilhão do Conhecimento vais poder medir a velocidade do teu remate na baliza montada pela Footlab. É uma baliza especial, que permite medir a velocidade do remate. Terás força de jogador?

Para descobrires, basta correr para a bola e... chutar!

A ENTRADA NO EVENTO REQUER:

1 revista VISÃO Júnior de setembro (nº184), que vale 1 bilhete de família para 4 pessoas (adultos e/ou crianças).

A revista também está disponível na bilheteira do evento, caso a família seja composta por mais de 4 pessoas. As crianças até aos 3 anos tem entrada livre.

Traz os teus amigos e a família e vem divertir-te!

ADERE AO EVENTO NO FACEBOOK E SABE MAIS AQUI