O ator Francisco Garcia vem contar-te histórias ao Júnior Fest

Na estória, a família Treetop constrói uma máquina para viajar no tempo e estudar a época dos dinossauros... Será que conseguem? Será que chegam a conhecer dinossauros? Vem descobrir as respostas e todas as peripécias dos gémeos Treetop contadas pelo ator e apresentador Francisco Garcia, que vai estar no Júnior Fest, no auditório do Pavilhão do Conhecimento, às 15h30.

O conto que vem ler chama-se «As aventuras dos Gémeos Treetop», de Cressida Cowel, e é um dos livros escolhidos para o programa Happy Meal Readers, da McDonald’s.

A ENTRADA NO EVENTO REQUER:

1 revista VISÃO Júnior de setembro (nº184), que vale 1 bilhete de família para 4 pessoas (adultos e/ou crianças).

A revista também está disponível na bilheteira do evento, caso a família seja composta por mais de 4 pessoas. As crianças até aos 3 anos tem entrada livre.

