A VISÃO Júnior de setembro vale uma entrada para toda a família no Júnior Fest

Queres vir ao Júnior Fest com toda a família? Então basta apareceres com a VISÃO Júnior de setembro e tens entrada garantida

O preço da entrada no Júnior Fest é simbólico: o bilhete de família custa o preço de uma revista, ou seja, €2,90. A revista VISÃO Júnior de setembro (n.º 184), vale um bilhete de família para 4 pessoas (adultos e/ou crianças).

Podes levar a tua ou comprar no evento. A revista também está disponível na bilheteira, caso a tua família seja composta por mais de 4 pessoas. Se tens irmãs ou irmãos pequenos, isto também te interessa: as crianças até aos 3 anos têm entrada livre no evento!