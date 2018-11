Vem ser cientista no VISÃO Júnior Fest!

Ainda duvidas que tudo isto pode ser divertido? Então és mesmo tu que tens que vir experimentar este ateliê sobre ciência.

Durante todo o dia 1 de dezembro, no VISÃO Júnior Fest, os alunos da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico de Lisboa vão provar-te que a física, a matemática, a química, o ambiente e a mecânica são divertidas e ajudam-te no dia a dia. Foram eles que prometeram...

Os ateliês começam às 10h30 com a matemática: vão ser apresentador jogos de raciocínio. Ao meio dia (12h) é a vez da química te deslumbrar, com algumas experiências de laboratório (vamos ver se não rebentamos com nada!). Às 14h30 vão ser apresentados e construídos carros de combustão e carros elétricos, às 16h fala-se de ambiente, e às 17h30 vais poder aprender sobre física através de algumas explicações divertidas.

VISÃO Júnior Fest

Onde: Templo dos Poetas, Parque dos Poetas, em Oeiras. Ver mapa.

Quando: 1 de dezembro, entre as 10h e as 19h

Entrada livre

