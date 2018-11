Teatro no Festival VISÃO Júnior

O que aconteceu à velha consola pré-histórica que deitaste fora? E à televisão dos teus avós que se avariou? Onde devemos deitar as pilhas quando já não funcionam? Sabias que são altamente perigosas para o ambiente?

Na peça "Em Busca do Depositrão Perdido" vais conhecer o Capitão Fluxo, o Depositrão, a Carga Máxima e o Verdão e com eles descobrir tudo o que acontece ao lixo que fazemos todos os dias e que deve ser reciclado. Afinal, há muita matéria perigosa escondida, como o mercúrio presente nas lâmpadas e o chumbo que existe no vidro das televisões antigas.

De uma forma divertida, estas personagens vão revelar que resíduos podem ser tratados, quais os "caminhos" da reciclagem e a importância de separar na hora de deitar fora.

"Em Busca do Depositrão Perdido" é um espetáculo produzido pela ERP Portugal e a Novo Verde.

Onde: Anfiteatro do Templo da Poesia, no Jardim dos Poetas, em Oeiras

Quando: 1 de dezembro, das 10 às 19 horas

Entrada livre