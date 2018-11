Mariana Monteiro junta-se ao VISÃO Júnior Fest

Ela é uma das atrizes mais queridas do público, mas a sua vida não se resume à representação. Agora, Mariana Monteiro vem ao VISÃo Júnior Fest falar sobre o trabalho que faz quando não está à frente das câmaras de televisão.

A atriz escreveu o livro «Mariana num Mundo Igual» e é porta-voz da associação Corações Com Coroa. Por isso, dedica muito do seu tempo a conversar com crianças e jovens sobre temas como discriminação, não violência e igualdade de género. Parece complicado, mas vais ver que não é... Pelo contrário, até pode ser divertido!

E é isso que a Mariana vai fazer no dia 1, já que é uma das nossas convidadas. Não percas a oportunidade de conhecê-la!

Onde: Anfiteatro do Templo dos Poetas, no Jardim dos Poetas, em Oeiras

Quando: 1 de dezembro, às 17 horas