Ganha uma prancha de surf no VISÃO Júnior Fest!

Ao longo de todo o dia, quem vier ao Parque dos Poetas terá a oportunidade de aprender alguns movimentos básicos de surf e tentar equilibrar-se num simulador. Com a ajuda de um instrutor, até te vais sentir um verdadeiro McNamara...

Mas há mais, muito mais. Podes também dar largas à imaginação no nosso espaço criativo e desenhar a tua prancha de sonho. Nos dias seguintes ao evento, haverá um sorteio e, se o teu desenho for o escolhido, receberás uma prancha de surf a sério com o teu desenho e criada pelo fantástico Lipe Dylong, da Country Surfboards!

Não é incrível? Vá, só tens de aparecer.

Onde: Templo da Poesia, Parque dos Poetas, Oeiras

Quando: 1 de dezembro, das 10 às 19 horas