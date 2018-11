As dicas do campeão Gonçalo Uva

Gonçalo Uva impressiona desde logo pelo tamanho: ele é muito grande (sabias que ele mede mais de dois metros?!) e forte (pesa 112 quilos). Gonçalo é um jogador de rugby poderoso. Jogou pela equipa de rugby do grupo desportivo Direito e depois no Montepellier em França, e ainda representou Portugal na seleção nacional 81 vezes.

Ele vai estar no festival da VISÃO Júnior para falar da importância do desporto para os jovens e dos valores do rugby: respeito, partilha, união, solidariedade. Dia 1 de Dezembro vem até ao Parque dos Poetas em Oeiras vê-lo ao vivo e ouvi-lo a contar muitas histórias que te vão impressionar.

Onde: Anfiteatro do Templo dos Poetas, no Parque dos Poetas, em Oeiras

Quando: 1 de dezembro, sábado, entre as 10h e as 19h

Entrada livre