Água, para te quero!

Sabes quantos litros de água são precisos para produzir carne para um hamburguer? Imaginas quanto tempo demora um pacote de leite a decompor-se?

Pois vais descobrir as respostas para estas e muitas outras perguntas no Festival VISÃO Júnior, com os jogos da EPAL. A EPAL é a empresa que distribui água na cidade de Lisboa.

Há jogos sobre a pegada hídrica (lá estará a resposta para a pergunta do hamburguer), sobre a poluição das águas (e o pacote de leite) e sobre o ciclo da água, que jogarás usando peças magnéticas.

E também um mega hiper gigante Jogo da Glória relacionado com água!

Onde: Anfiteatro do Templo dos Poetas, no Jardim dos Poetas, em Oeiras

Quando: 1 de dezembro

Entrada livre