Vamos falar de bullying?

A estreia do filme «Desculpa! – Uma história sobre bullying», a 17 de Outubro, chega a tempo de mais um Dia Mundial de Combate ao Bullying (20 de outubro) e dá início a uma série de debates sobre o tema.



O filme estará em exibição, diariamente, no Cinema City do Campo Pequeno, em Lisboa, e irá circular pelo país em sessões especificamente pensadas para as escolas do 2º e 3º ciclos e também do Secundário.

Jovens, educadores e pais são chamados a discutir um problema que não deve deixar ninguém indiferente.

Debates “Desculpa! – Uma história sobre bullying”

(Cinema City Campo Pequeno, Lisboa, no final das sessões das 19 horas)

17 de Setembro

Bullying em ambiente escolar

Dr. Luís Fernandes, co-autor do livro «Plano Bullying – Como apagar o bullying da escola», e Beatriz Amaral, do No Bully Portugal



18 de Setembro

Combater, Intervir e Previnir o Bullying – Algumas Estratégias Práticas

Dr. Luís Fernandes, co-autor do livro «Plano Bullying – Como apagar o bullying da escola»



21 de Outubro

Professores e bullying

Rita Castanheira Alves, psicóloga



22 de Outubro

Bullying e desafios perigosos nas redes sociais: o papel da PSP

João Moura, comissário da PSP



23 de Outubro

Cyberbullying

Tito de Morais, fundador do Projeto MiudosSegurosNa.Net e co-autor do livro «Cyberbullying – Um guia para pais e educadores»



‪24 de Outubro

Apresentação do Projeto Escolas de Empatia

Bruna Camacho



25 de Outubro

És professor(a) mas também és pessoa – caçar os próprios preconceitos

Rita Castanheira Alves, psicóloga



26 de Outubro

Bullying: a voz dos pais

Catarina Beato, autora do blogue «Dias de uma Princesa»



‪28 de Outubro

Risco nas relações de intimidade online e divulgação não-consensual de imagens e vídeos

Ricardo Estrela, Linha Internet Segura da APAV

‪

29 de Outubro

Agressão apoiada nas tecnologias e comportamentos autolesivos nos adolescente

Júlia Vinhas, psicóloga e coordenadora do CADIn e co-autora do jogo «Bullying: Uma dia na escola»

‪

30 de Outubro

Bullying no Desporto

Miguel Nery psicólogo, investigador e responsável técnico do projeto Desporto sem Bullying