Atividades gratuitas para fazer com os miúdos em agosto

LISBOA

Histórias à sombra

Todos os domingos, junto à casa do Arboreto, mesmo ali debaixo de uma frondosa árvore, ouvem-se contos. Histórias divertidas, musicais, surpreendentes e tradicionais são trazidas por contadores que fazem as delícias dos mais novos e dos pais. Sentados numa manta à sombra, é uma excelente maneira de começar um domingo.

Casa do Arboreto. Parque do Tejo – Parque das Nações. Todos os domingos, às 11h.

Planetalia: A festa dos planetas

Nesta noite de verão, vai dar-se um encontro imperdível: Júpiter e a Lua estarão muito próximos um do outro. No terraço do museu, com a ajuda de telescópios, vamos conseguir distinguir as crateras e os mares da Lua, e Júpiter rodeado pelas suas maiores luas.

Museu de Lisboa – Teatro Romano. Lisboa. 9 de agosto, às 21h30. A entrada é livre, sujeita à capacidade do espaço.

OEIRAS

Cinema ao ar livre

A Fábrica da Pólvora volta a acolher ao longo do mês de agosto um ciclo de cinema ao ar livre para animar as noites (e as manhãs) de fim de semana. E há filmes para toda a gente. Ora veja:

Sáb, 3

Vaiana, M/6

Sáb, 10

Os meninos que Enganavam os Nazis, M/12

Sáb, 17

Monstros Fantásticos: os crimes de Grindelwal, M/12

Dom, 4

Ralph vs. Internet, M/6

Dom, 11

Asas pelos Ares, M/6

Dom, 18

Cai na real, Corgi, M/3

Dom, 25

Astérix: O Segredo da Poção Mágica, M/6

Fábrica da Pólvora de Barcarena. Estrada das Fontaínhas. Até final de Agosto, s áb ados às 22 h e d om ingos às 10 h 30. Entrada limitada aos lugares existentes.

MATOSINHOS

M ucéu – D ia da Ciência, Noite das Estrelas

Para miúdos fascinados pelo Espaço e que sonham ser astronautas, esta é uma atividade a não perder nos jardins do Museu da quinta de Santiago. Mucéu é um evento em que a «estrela» é a Astronomia, com s essões de p lanetário p ortátil, sessões de observação ao t elescópio, ateliês de brinquedos científicos e concertos.

Museu da Quinta de Santiago. Rua de Vila Franca, 134. 17 e 18 de agosto, a partir das 16h. Maiores de 4 anos.

Divulgacao

SINTRA

Aura 2019

A mítica vila de Sintra volta a encher-se de luzes e arte, com a 5ª edição do festival Aura, dedicado à a rte da l uz e ao a mbiente. E ntre a Volta do Duche e a Quinta da Regaleira, apresentam-se dez obras originais que transfiguram a n oite através da criação de a tmosferas l umínicas. Ao longo do caminho, indicado pela coloração das luminárias da rua, são apresentadas projeções multimédia, instalações audiovisuais interativas, video mapping e esculturas de luz.

Centro histórico de Sintra, 1 a 4 de agosto, a partir das 21h.

LEÇA DA PALMEIRA

LEGO Fun Factory

Se os seus filhos são fãs dos pequenos e coloridos tijolos, tem de os levar à Lego Fun Factory. Ali, vão poder construir missões espaciais, salvar golfinhos no mar e divertir-se com Woody, Buzz Lightyear e os seus amigos. E há datas especiais: a 7 de agosto, o mote é o Dia Mundial dos Faróis; a 18, assinala-se o Dia Mundial do Bolo. Há tanto para construir e brincar que vai ser difícil levá-los de volta para casa.

Mar Shopping. Avenida Dr. Óscar Lopes - Leça da Palmeira. Até final de outubro. Dos 3 aos 10 anos, com entrada gratuita, limitada a 2 horas de permanência máxima e um acesso diário

MONSARAZ