«Vouchers» de manuais gratuitos para inícios de ciclo já começaram a ser emitidos

Os «vouchers» para entrega de manuais escolares gratuitos a alunos que vão iniciar um novo ciclo de escolaridade já estão disponíveis na plataforma MEGA, que já emitiu 80% dos «vouchers» para os anos de continuidade.

Em declarações à Lusa, a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, referiu que para os anos de continuidade de ciclo – 2.º; 3.º; 4.º; 6.º; 8.º; 9.º e 11.º anos – já foram emitidos 80% dos «vouchers» que permitem aceder gratuitamente a manuais escolares, sejam eles novos ou reutilizados, uma decisão tomada pela plataforma de forma aleatória.

Desses cerca de 2,5 milhões de «vouchers» já emitidos, apenas 10% já foram usados, ou seja, ainda só uma parte dos encarregados de educação se dirigiram às cerca de mil livrarias aderentes ao programa da gratuitidade dos manuais escolares para levantar os livros. O Ministério da Educação aconselha ainda, em comunicado às redações, que os encarregados de educação «resgatem os manuais a partir do momento em que os vouchers do seu educando fiquem disponíveis, evitando que os pedidos se concentrem no arranque do ano letivo».

Se ainda tem dúvidas sobre como funciona o pedido de manuais escolares gratuitos, clique aqui.

Com Lusa