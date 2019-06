Dicas para ajudar o seu filho a lidar com a ansiedade em tempo de exames

Exames, testes e provas de aferição. Quando chega o final do ano letivo, crianças e jovens lutam pela melhor nota, o que, em muitos casos, leva a níveis excessivos de ansiedade. A psicóloga Inês Afonso Marques deixa-lhe 4 dicas para ajudar o seu filho

1. O nosso bem-estar emocional baseia-se em três grandes pilares: alimentação, exercício físico e qualidade de sono

Como tal, nesta época de provas e exames, temos de dar ainda mais atenção a estes aspetos.

No que toca à alimentação, é fundamental que não saltem refeições e que a sua dieta inclua alimentos ricos em nutrientes. Bolachas e sumos, que costumam estar em cima da secretária no tempo de estudo, não são boas escolhas.

O sono também não pode ser descurado. Em véspera de testes, uma boa noite de sono é fundamental para a memória e o raciocínio estarem a 100 por cento. Ir para a cama a horas razoáveis e ter um sono reparador fomenta as funções cognitivas, cimenta conhecimentos.

Há crianças que ficam muito ansiosas no dia do exame, na véspera ou até nas semanas anteriores. Aposte nas atividades físicas e brincadeiras ao ar livre, excelentes para gastar energias e aliviar o stresse.

2. Oriente e acompanhe-o em exercícios de meditação e relaxamento

Antes de dormir, por exemplo, faça com o seu filho exercícios de respiração simples. Podem, contudo, experimentar em qualquer momento do dia.

Sentem-se no chão de pernas cruzadas ou em cadeiras, frente a frente e com as costas direitas. Inspirem profundamente, colocando as mãos na barriga e fazendo-a crescer como um balão que enche. Expirem mais lentamente.

Sentados ou deitados de olhos fechados, ouçam os barulhos que vos rodeiam. Prestem primeiro atenção aos mais próximos e depois os que estão mais longe. Fiquem focados durante 3 a 4 minutos e depois partilhem a vossa experiência.

3. Dê-lhe espaço e condições para ele dizer o que sente sem desvalorizar as suas emoções

Quando o seu filho desabafar, dizendo que está nervoso, com medo do teste ou que «não sabe nada» do que estudou, ouça-o com atenção. Não lhe diga que «é ridículo estar nervoso», que «é um exagero» ou que «não vale a pena estar assim». É assim que ele se sente, portanto, tente passar-lhe mensagens de confiança, que podem ser frases simples como «Eu sei como te sentes, mas também sei que te tens empenhado, por isso, acredito que vai tudo correr bem».

É muito importante valorizar todo o processo de estudo e não tanto os resultados, as notas. Isso vai aumentar a ansiedade, porque a criança ou o jovem interpretam que a nota traduz tudo aquilo que sabem, e isso não é verdade. A nota de um teste ou exame traduz o que conseguiu fazer naquele momento, em determinadas condições.

4. Qualidade do estudo. Mais importante do que o tempo que dedica ao estudo é a sua qualidade

Não lhe imponha «maratonas»: o período de atenção é reduzido, cerca de 35/45 minutos. Estabeleça uma rotina de estudo equilibrada: 1 hora para para os mais velhos, com pausas de 15 minutos para lanchar, ir ao jardim, brincar com o animal de estimação, etc. É importante intercalar atividades de prazer com o estudo.